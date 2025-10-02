Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении массовой мобилизации в стране. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«У нас хватает личного состава. У нас тоже есть потери, но они кратно меньше, чем у ВСУ. Разница-то в чём? У нас ребята сами приходят, они добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой и принудительной мобилизации, что делает киевский режим», — напомнил глава государства.

Ранее Владимир Путин констатировал, что в вооружённом конфликте с Россией участвуют все страны НАТО. Зачастую их вклад в противостояние не ограничивается поставками вооружений и данных со спутников — многие граждане этих стран идут на поле боя с оружием в руках, обучают бойцов ВСУ и вводят полётные задания для западных ракет.