Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:00

Путин: Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении массовой мобилизации в стране. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«У нас хватает личного состава. У нас тоже есть потери, но они кратно меньше, чем у ВСУ. Разница-то в чём? У нас ребята сами приходят, они добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой и принудительной мобилизации, что делает киевский режим», — напомнил глава государства.

Путин: Армия России освободила Кировск и контролирует две трети Купянска
Путин: Армия России освободила Кировск и контролирует две трети Купянска

Ранее Владимир Путин констатировал, что в вооружённом конфликте с Россией участвуют все страны НАТО. Зачастую их вклад в противостояние не ограничивается поставками вооружений и данных со спутников — многие граждане этих стран идут на поле боя с оружием в руках, обучают бойцов ВСУ и вводят полётные задания для западных ракет.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar