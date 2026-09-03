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Опубликовано 3 сентября, 09:22

«Чтобы неповадно было»: Путин объяснил смысл ответных ударов по Украине

Путин: РФ наносит ответные удары по Украине, что им неповадно было нам вредить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ответные удары по Украине наносятся для того, чтобы предотвратить новые попытки нанести ущерб России.

«Ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и всё», — сказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

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Также ранее Владимир Путин заявил, что Россия не наносит ударов по украинскому руководству, поскольку рассчитывает на возможность будущих переговоров. По словам президента, для мирного урегулирования Москве понадобятся представители Киева, готовые отказаться от попыток нанести ущерб российской экономике и добиться военного поражения России.

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Дарья Денисова
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