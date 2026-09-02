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Опубликовано 1 сентября, 23:12

Путин объяснил, почему Россия не наносит ударов по руководству Украины

Путин: Россия не бьёт по руководству Украины, так как переговорщики будут нужны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не наносит удары по украинскому руководству, поскольку рассчитывает на возможность переговоров с представителями Киева. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Президент отметил, что если украинская сторона решит урегулировать конфликт мирным путём, переговорщики будут необходимы. При этом он связал такую возможность с отказом Киева от действий, направленных на нанесение ущерба российской экономике и достижение военного поражения России.

«Бьют по нашим объектам — получат ответ»: Путин поручил армии нанести удары по энергетике Украины
«Бьют по нашим объектам — получат ответ»: Путин поручил армии нанести удары по энергетике Украины

Ранее Владимир Путин оценил слова Владимира Зеленского о рисках полётов над территорией РФ из-за украинских дронов, назвав их заявкой на терроризм. По словам президента, речь пока не идёт о переходе к террористическим действиям. Он отметил, что лично не знаком с содержанием этих высказываний киевского главаря. Однако если подобные слова действительно были озвучены официально, то их следует расценивать исключительно как ставку на запугивание.

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Тимур Хингеев
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