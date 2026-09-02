Путин объяснил, почему Россия не наносит ударов по руководству Украины

Президент отметил, что если украинская сторона решит урегулировать конфликт мирным путём, переговорщики будут необходимы. При этом он связал такую возможность с отказом Киева от действий, направленных на нанесение ущерба российской экономике и достижение военного поражения России.

Ранее Владимир Путин оценил слова Владимира Зеленского о рисках полётов над территорией РФ из-за украинских дронов, назвав их заявкой на терроризм. По словам президента, речь пока не идёт о переходе к террористическим действиям. Он отметил, что лично не знаком с содержанием этих высказываний киевского главаря. Однако если подобные слова действительно были озвучены официально, то их следует расценивать исключительно как ставку на запугивание.