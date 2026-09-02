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Опубликовано 1 сентября, 22:05

«Бьют по нашим объектам — получат ответ»: Путин поручил армии нанести удары по энергетике Украины

Путин поручил нанести массированные удары по энергетике Украины

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что армии поставлена задача подготовить и осуществить масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Такое поручение глава государства озвучил в беседе с представителями СМИ после саммита ШОС в Бишкеке.

«Вооружённым силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики на Украине», — сказал лидер РФ.

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Формулировка прозвучала предельно конкретно: бьют по нашим объектам — получат ответ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные начали подготовку к нанесению массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Как подчеркнули в ведомстве, эти действия являются ответной мерой на непрекращающиеся атаки ВСУ по гражданским объектам и объектам ТЭК на территории России.

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Никита Никонов
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