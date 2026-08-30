Белоусову отдан приказ! Минобороны анонсировало «удары возмездия» небывалой мощи по Украине

Российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины. О полученном свыше приказе сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе СВО на 30 августа.

В военном ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются как жёсткий ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

«В соответствии с полученными указаниями, ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», — сказано в сообщении МО.

В Минобороны не уточнили сроки возможного нанесения ударов и конкретные объекты, которые могут стать целями. При этом российские ВС уже не первую неделю наносят удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Киев, пытаясь нанести вред российской экономике, «выпустил джинна из бутылки» и теперь получает ответные удары по наиболее чувствительным отраслям.