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Регион
30 августа, 07:42
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Белоусову отдан приказ! Минобороны анонсировало «удары возмездия» небывалой мощи по Украине

ВС РФ готовят массированные удары по энергетике Украины в ответ на атаки

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Российские войска приступили к практической подготовке массированных ударов небывалой мощи по объектам энергетики Украины. О полученном свыше приказе сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе СВО на 30 августа.

В военном ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются как жёсткий ответ на продолжающиеся атаки подразделений ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

«В соответствии с полученными указаниями, ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», — сказано в сообщении МО.

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В Минобороны не уточнили сроки возможного нанесения ударов и конкретные объекты, которые могут стать целями. При этом российские ВС уже не первую неделю наносят удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Киев, пытаясь нанести вред российской экономике, «выпустил джинна из бутылки» и теперь получает ответные удары по наиболее чувствительным отраслям.

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Наталья Афонина
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