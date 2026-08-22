Киев сам спровоцировал ответные удары по украинской экономике, начав атаковать гражданские объекты России. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Киевские власти сами выпустили джинна из бутылки — начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики. Ну что же… — получите тогда ответ», — ответил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что ответные меры носят эффективный и своевременный характер. Они нарушают логистику противника, мешают доставке техники и боеприпасов, препятствуют ротации кадров и модернизации вооружений. Всё это напрямую способствует достижению целей.

Ранее Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта стала прямым следствием политики Киева. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона, начав обстрелы мирных объектов внутри России, сама открыла «ящик Пандоры». Теперь же Киев сталкивается с ответными ударами по своей чувствительной инфраструктуре, включая сельское хозяйство.