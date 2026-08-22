Путин: Россия отвечает на удары ВСУ по гражданским объектам наращиванием атак

Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, заявил в интервью ИС «Вести» Владимир Путин. По его словам, это стало ответом на атаки ВСУ по объектам гражданской промышленности и логистики в России.

«Отвечая на эту авантюру, мы нарастили удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики», — сказал президент.

Ранее после комбинированного удара по Киеву зафиксированы пожары на авиационном и производственных предприятиях, а также складских объектах. По предварительным данным, для атаки применялись «Искандеры», «Цирконы», крылатые ракеты «Бандероль» и беспилотники «Герань».