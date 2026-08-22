Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 15:04

Путин: Россия отвечает на удары ВСУ по гражданским объектам наращиванием атак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, заявил в интервью ИС «Вести» Владимир Путин. По его словам, это стало ответом на атаки ВСУ по объектам гражданской промышленности и логистики в России.

«Отвечая на эту авантюру, мы нарастили удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики», — сказал президент.

Доводы Москвы: армада «кинжалов» и «калибров» накрыла Киев, похоронив надежды ВСУ на боеприпасы
Доводы Москвы: армада «кинжалов» и «калибров» накрыла Киев, похоронив надежды ВСУ на боеприпасы

Ранее после комбинированного удара по Киеву зафиксированы пожары на авиационном и производственных предприятиях, а также складских объектах. По предварительным данным, для атаки применялись «Искандеры», «Цирконы», крылатые ракеты «Бандероль» и беспилотники «Герань».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar