Президент России Владимир Путин в интервью ИС «Вести» дал понять, что эскалация конфликта — прямое следствие политики Киева. Глава государства подчеркнул, что, начав обстрелы мирных объектов внутри России, украинская сторона «открыла ящик Пандоры». Теперь же, столкнувшись с ответными ударами по своей чувствительной инфраструктуре, включая сельское хозяйство, Киев пожинает плоды собственных решений.

«Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что же, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан», — сказал Путин.

Армия России, как заявил Путин, лишь перешла к тактике симметричного ответа на удары по нашей гражданской промышленности.

Также Путин в очередной раз подтвердил неизменность курса российского руководства по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к поиску дипломатического решения, однако исключительно при условии учета «реалий, существующих на земле».