Владимир Путин в очередной раз подтвердил неизменность курса российского руководства по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к поиску дипломатического решения, однако исключительно при условии учета «реалий, существующих на земле». Глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» обозначил базовое условие для начала консультаций.

Глава государства отметил, что ответные меры Москвы на провокации ставят киевское руководство в крайне тяжёлое положение. В связи с этим противник пытается наладить контакт через посредников, стремясь предотвратить катастрофическое развитие событий для своих сил.

По словам российского лидера, некоторые поступающие инициативы выглядят «экзотическими» и остаются для Кремля неприемлемыми. Власти страны настаивают на прагматичном подходе, отвергая абстрактные схемы.

Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения мира. Однако любые договоренности обязаны базироваться на текущей обстановке в зоне боевых действий.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько реалистичными будут следующие шаги оппонентов. Пока же позиция Кремля остается неизменной: никаких уступок без признания очевидных фактов на фронте.