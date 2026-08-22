Путин: Наши бойцы не подведут, с ними сейчас вся Россия

Выступая на съезде «Единой России», Владимир Путин подчеркнул важность национального единства для достижения победы. Президент выразил полную уверенность в российских военнослужащих, отметив, что их поддерживает всё общество: от работников промышленности и сельского хозяйства до волонтеров и предпринимателей.

Владимир Путин на съезде «Единой России». Видео © Life.ru

«Сейчас очень многое зависит от нашей сплочённости, мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своём месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут. С ними сейчас вся Россия — трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские труженики, учёные, предприниматели, инженеры, добровольцы и волонтёры», — сказал президент, выступая на втором этапе XXIII съезда партии «Единая Россия».

Глава государства также поблагодарил граждан за патриотизм, самоотверженный труд и преданность стране.

Также Путин заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря тому, что отказалась от пустых обещаний. Выступая на съезде, он отметил, что партия сыграла важную роль в объединении общества и формировании национальной повестки. Именно реальные дела, а не декларации, позволили ей занять лидирующие позиции.