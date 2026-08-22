Путин: Долг «Единой России» — сделать всё для победы в СВО

Президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что долг партии — сделать всё для победы в специальной военной операции. Он отметил, что в большой и сложной работе не всё получается сразу, но ошибаются только те, кто ничего не делает.

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Видео © Life.ru

По словам президента, в такое время доверять принятие решений можно только той политической силе, которая всегда рядом с народом, прошла через испытания и доказала свою состоятельность реальными делами.

«Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером? Убеждён: только та политическая сила, которая всегда со своим народом, и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность, реальными делами доказала. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда: долг партии, долг «Единой России» сделать всё для победы», — заявил президент.

До этого Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря тому, что отказалась от пустых обещаний. Выступая на съезде, он отметил, что партия сыграла важную роль в объединении общества и формировании национальной повестки. Именно реальные дела, а не декларации, позволили ей занять лидирующие позиции.