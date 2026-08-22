«Наряду с гербом и гимном»: Путин объяснил, что воплощает российский триколор

Российский флаг вместе с гербом и гимном воплощает непрерывную и великую историю страны. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда «Единой России».

Своё выступление глава государства начал с поздравления участников съезда с Днём Государственного флага, который отмечается в России 22 августа.

«Наш флаг наряду с гербом и гимном является нашим главным национальным символом, в нём воплощение нашей непрерывной и великой истории, нашей гордости за Отечество и ответственности за его судьбу», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул значение ответственности граждан за будущее государства. На съезде он заявил, что Россия остаётся суверенной страной и самостоятельно определяет дальнейший путь развития.

День Государственного флага ежегодно отмечается 22 августа. Праздник был учреждён в 1994 году, а бело-сине-красный триколор относится к главным официальным символам России наряду с гербом и гимном.

Накануне праздника ВЦИОМ выяснил, что 82% россиян испытывают гордость при виде государственного флага. Триколор остаётся для большинства опрошенных одним из символов единства и гражданской идентичности.