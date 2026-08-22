От Калининграда до Владивостока: Акция ко Дню флага охватила более 10 млн россиян в 22 регионах

Ко Дню Государственного флага России была приурочена масштабная цифровая акция, охватившая 22 региона страны. Ровно в 10:00 по московскому времени на медиафасадах и уличных экранах в крупнейших городах — от Москвы до Владивостока — одновременно появилось изображение триколора.

Организаторами выступили Народный фронт, медиахолдинг МАЕР и арт-кластер «Таврида. АРТ». Проект установил технологический рекорд: общая площадь задействованных экранов составила свыше 71 тыс. кв. м. Ожидается, что за два дня акция привлечет внимание более 10 млн человек.

«Триколор — это больше, чем официальный символ на флагштоках. Это визуальный код нашей общей памяти и общих ценностей», — отметил владелец и гендиректор МАЕР Константин Майор.

День флага объединил 22 региона в масштабной цифровой акции. Фото © Пресс-служба МАЕР

Всероссийская акция ко Дню флага охватила более 71 тыс. кв. м экранов. Фото © Пресс-служба МАЕР

В 22 регионах страны показали трогательные ролики: жители Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Чечни, ЛНР и других уголков страны в своих национальных костюмах и с российским флагом напомнили нам о том, как важно быть вместе. А проект «Творим в цветах Родины» превратил улицы 23 городов в галерею наших главных достопримечательностей. Как говорят в «Тавриде», для молодых талантов триколор — это символ того, что все мы — одна большая творческая семья.

Ранее космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев с борта орбитальной станции поздравили сограждан с Днём государственного флага России. Они призвали жителей всех регионов страны поднять государственный символ.