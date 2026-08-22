«Символы мужества»: Герой России призвал беречь флаги, с которыми наши бойцы прошли СВО

Российские государственные флаги, прошедшие через горнило специальной военной операции, должны стать национальными реликвиями. С таким предложением выступил Герой России и ДНР, участник Ассоциации ветеранов СВО Эдуард Казымов.

Боец подчеркнул, что бережное отношение к боевому знамени — одна из фундаментальных традиций русской армии. Во все времена солдаты и офицеры были готовы отдать жизнь за то, чтобы спасти воинский стяг от врага.

«В российской армии исторически сильны традиции. Воинская часть всегда бережет свое знамя. Сохранять российские флаги, с которыми наши бойцы прошли бои СВО — это значит поддерживать традиции, передавать историю о героизме и подвиге. Именно поэтому необходимо сохранять и передавать в музеи знамена, под которыми сражаются наши защитники», — отметил Казымов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, готовность защищать знамя ценой собственной жизни — это подвиг, ставший легендарным ещё в период Русско-японской и Великой Отечественной войн. Сегодня эстафету мужества принимают новые поколения защитников Отечества.

Работу по сохранению этих свидетельств героизма уже ведёт Ассоциация ветеранов СВО. Организация помогает создавать школьные музеи и специальные экспозиции, где центральное место занимают флаги, которые наши бойцы водружали в освобожденных населённых пунктах. Эти экспонаты призваны напомнить будущим поколениям о мужестве тех, кто прямо сейчас пишет современную историю страны.

День Государственного флага Российской Федерации — это официальный праздник, который ежегодно отмечается 22 августа. В 2026 году эта дата выпадает на субботу. Дата выбрана не случайно. Именно 22 августа 1991 года во время августовского путча исторический бело-сине-красный триколор был поднят над зданием Верховного Совета РСФСР (Белым домом) в Москве вместо красного советского знамени. Верховный Совет РСФСР тогда официально признал его национальным флагом. Сам же праздник был учреждён указом президента РФ в 1994 году.

Ранее сотрудники посольства РФ в США вместе с членами семей провели акцию в поддержку государственного флага РФ. Мероприятие состоялось 21 августа, накануне Дня государственного флага. Участники акции выступили с российским триколором в преддверии памятной даты. В диппредставительстве отметили, что нынешний флаг имеет давнюю историю: при Петре I бело-сине-красное полотнище использовалось в качестве торгового штандарта, а к концу XIX века стало узнаваемым национальным знаменем.