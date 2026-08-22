Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём государственного флага

Российские космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев с борта орбитальной станции поздравили сограждан с Днём государственного флага РФ. Они призвали жителей всех регионов страны поднять государственный символ.

Российские космонавты поздравили сограждан с Днём государственного флага. Видео © Telegram / Роскосмос

«Уважаемые соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днём государственного флага России. Один из главных государственных символов нашей страны всегда представлен здесь, на высоте более 400 километров над Землёй на борту Международной космической станции. И для нас большая честь нести этот символ в космосе!» — заявил командир экипажа МКС Пётр Дубров.

Анна Кикина обратила внимание на символическое значение флага в космической программе. По её словам, российский триколор в космосе — это не просто полотнище, а олицетворение побед отечественных учёных и инженеров, символ преодоления границ возможного и победы над гравитацией.

«Он напоминает нам о том, откуда мы родом и для чего находимся здесь. Объединяет всю нашу огромную страну от Калининграда до Камчатки и напоминает, что где бы мы ни находились, Родина всегда с нами. Развернув флаг нашей страны за пределами Земли, мы с честью представляем Россию на Международной космической станции и являемся частью великой истории освоения космоса», — заявила Кикина.

Андрей Федяев напомнил о стартовавшей сегодня всероссийской акции «Поднять флаг», к которой присоединились и космонавты. Он призвал жителей всех уголков России, независимо от того, живут ли они в мегаполисе или в небольшом посёлке, развернуть государственный символ.

«Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплочённости нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот как на Земле, так и за её пределами!» — подытожил космонавт.

Ранее раненый боец сумел поднять российский флаг над освобождённым населённым пунктом, а после повторного обстрела его вытащили военные медики. События произошли на Запорожском направлении. Военнослужащий получил первое ранение с дрона, когда только выдвигался на выполнение боевой задачи, однако не отступил и продолжил движение к цели.