«Одна страна — одна семья»: Россияне всё чаще связывают триколор с единством

Государственный флаг России остаётся одним из главных символов единства и гражданской идентичности для жителей страны. Согласно данным ВЦИОМ, 82% россиян считают, что триколор вызывает у них чувство гордости вне зависимости от политических взглядов.

Такие данные были представлены на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который прошёл в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» и был посвящён Дню государственного флага России. Модератор дискуссии, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Владимир Шаповалов отметил, что триколор стал символом сплочения общества и отражает идею единства страны.

«В трудные для нашей Родины времена ответом на внешние вызовы является консолидация общества, которую мы вполне оправданно называем объединением вокруг флага», — заявил эксперт.

По словам директора Центра политического анализа, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Павла Данилина, российский флаг объединяет представителей более 190 народов страны и является частью общей исторической памяти. Он напомнил, что триколор, утверждённый ещё при Петре Великом, прошёл через несколько исторических периодов и сегодня воспринимается как символ преемственности российской государственности.

Данилин отметил, что важную роль в формировании отношения к государственным символам играет воспитание молодёжи. По его словам, регулярный подъём флага и исполнение гимна в школах стали частью образовательного процесса, а изучение истории символов помогает формировать уважение к стране.

«Наша консолидация вокруг триколора представляет собой самый мощный фактор внутренней стабильности, обеспечивающий поддержку проводимого политического курса и укрепляющий национальное самосознание», — сказал эксперт.

Герой России, начальник главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин подчеркнул, что для военнослужащих российский флаг имеет особое значение и воспринимается как знамя страны и её побед. Он рассказал, что во время службы неоднократно видел, как жители освобождаемых территорий самостоятельно вывешивали российские флаги на домах, встречая военных.

«Для нас, военнослужащих, этот флаг является знаменем, который, безусловно, станет знаменем Победы — подобно Красному знамени в Великой Отечественной войне», — заявил Головин.

По его словам, уважение к государственным символам необходимо прививать с детства. В «ЮНАРМИИ» торжественные мероприятия традиционно сопровождаются поднятием флага, а триколор также будет поднят во время финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что для большинства россиян флаг связан прежде всего с положительными эмоциями. По данным исследования, 41% опрошенных назвали первой ассоциацией с российским флагом чувство гордости. На втором месте оказались ассоциации с Родиной и Отечеством. Кроме того, 84% участников опроса согласились с тем, что флаг России напоминает об общей истории и будущем страны. Ещё 71% граждан положительно относятся к традиции вывешивать триколор на балконах в праздничные дни.

Особое значение флаг имеет и в спорте. Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин заявил, что национальный символ на соревнованиях связан не только с официальными церемониями, но и с миллионами людей, которые поддерживают спортсменов.

«Можно запретить спортсмену выйти с национальным флагом, но нельзя запретить атлету представлять свою страну, потому что в сердце у каждого его Родина», — отметил Никитин.

Он также сообщил, что после принятия закона об установке государственного флага на всех спортивных объектах работа по укреплению статуса российских спортсменов продолжается. По его словам, Минспорт и Олимпийский комитет России намерены добиваться снятия ограничений для российских атлетов.

Советник директора ФГБУ «Дом народов России» Мехрибан Садыгова назвала флаг символом единства многонациональной страны. Она отметила, что Россия исторически является общим домом для множества народов, каждый из которых сохраняет свои традиции, культуру и язык.

По словам Садыговой, в рамках Года единства народа России за первое полугодие прошли десятки мероприятий. В частности, акция «Россия — семья семей» объединила 140 тысяч человек на трёх тысячах площадок в 75 регионах, а фестиваль в Екатеринбурге собрал более 150 тысяч гостей.

«Государственный флаг напоминает нам о простой, но важнейшей вещи: при всём нашем многокультурном многообразии у нас одна страна», — заключила Садыгова.

Ранее Life.ru рассказывал об истории российского триколора и значении Дня Государственного флага. В материале отмечалось, что праздник отмечается 22 августа, а сам флаг стал одним из главных государственных символов страны после возвращения триколора в качестве национального знамени в 1991 году.