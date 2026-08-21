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21 августа, 14:18

Дважды раненный боец ВС РФ поднял российский флаг над освобождённой территорией

Дважды раненный боец водрузил флаг над селом и выжил благодаря медикам. Видео © Пресс-служба Народного фронта

Дважды раненный боец водрузил флаг над селом и выжил благодаря медикам. Видео © Пресс-служба Народного фронта

Раненый боец сумел поднять российский флаг над освобождённым населённым пунктом, а после повторного обстрела его вытащили военные медики. Данную историю рассказал Life.ru военный врач с позывным Урал.

Дважды раненный боец водрузил флаг над селом и выжил благодаря медикам. Видео © Пресс-служба Народного фронта

События произошли на Запорожском направлении. Военнослужащий получил первое ранение с дрона, когда только выдвигался на выполнение боевой задачи, однако не отступил и продолжил движение к цели. Он сумел установить триколор, несмотря на боль и опасность для жизни. Сразу после этого начался повторный обстрел, в котором боец получил новые повреждения.

Группа эвакуировала раненого и сделала всё возможное для его спасения. Военный прошёл лечение, полностью восстановился и вернулся в строй. Врач Урал подчеркнул, что ради таких бойцов его подразделение и продолжает работать каждый день. Сами медики флаги не устанавливают, их задача заключается в спасении тех, кто идёт выполнять самые рискованные приказы.

С начала специальной военной операции врачи этого подразделения сохранили жизни нескольким тысячам военнослужащих. Урал добавил, что на передовой медики часто видят российские флаги в блиндажах, где они стоят рядом со Знаменем Победы. В День Государственного флага России Народный фронт доставил бойцам из Крыма генератор, медицинские препараты от одного из колледжей и российский триколор.

На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой
На видео сняли водружение флага России над освобождённой Пискуновкой

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» нарисовали флаг России на площади города Красноармейска в ДНР. На асфальте появилось изображение российского триколора и надпись «Россия». В Минобороны подчеркнули, что акция стала ещё одним доказательством принадлежности Красноармейска России. Помимо этого, танкисты провели праздничное мероприятие в одном из парков республики.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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