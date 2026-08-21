Дважды раненный боец ВС РФ поднял российский флаг над освобождённой территорией

Раненый боец сумел поднять российский флаг над освобождённым населённым пунктом, а после повторного обстрела его вытащили военные медики. Данную историю рассказал Life.ru военный врач с позывным Урал.

Дважды раненный боец водрузил флаг над селом и выжил благодаря медикам. Видео © Пресс-служба Народного фронта

События произошли на Запорожском направлении. Военнослужащий получил первое ранение с дрона, когда только выдвигался на выполнение боевой задачи, однако не отступил и продолжил движение к цели. Он сумел установить триколор, несмотря на боль и опасность для жизни. Сразу после этого начался повторный обстрел, в котором боец получил новые повреждения.

Группа эвакуировала раненого и сделала всё возможное для его спасения. Военный прошёл лечение, полностью восстановился и вернулся в строй. Врач Урал подчеркнул, что ради таких бойцов его подразделение и продолжает работать каждый день. Сами медики флаги не устанавливают, их задача заключается в спасении тех, кто идёт выполнять самые рискованные приказы.

С начала специальной военной операции врачи этого подразделения сохранили жизни нескольким тысячам военнослужащих. Урал добавил, что на передовой медики часто видят российские флаги в блиндажах, где они стоят рядом со Знаменем Победы. В День Государственного флага России Народный фронт доставил бойцам из Крыма генератор, медицинские препараты от одного из колледжей и российский триколор.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» нарисовали флаг России на площади города Красноармейска в ДНР. На асфальте появилось изображение российского триколора и надпись «Россия». В Минобороны подчеркнули, что акция стала ещё одним доказательством принадлежности Красноармейска России. Помимо этого, танкисты провели праздничное мероприятие в одном из парков республики.