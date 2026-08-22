Сотрудники посольства России в США провели акцию с триколором

Сотрудники посольства России в Вашингтоне вместе с членами семей провели акцию в поддержку государственного флага РФ. Мероприятие состоялось 21 августа, накануне Дня государственного флага России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Участники акции выступили с российским триколором в преддверии памятной даты. В диппредставительстве отметили, что нынешний флаг имеет давнюю историю: при Петре I бело-сине-красное полотнище использовалось в качестве торгового штандарта, а к концу XIX века стало узнаваемым национальным знаменем. Российская государственная символика менялась на протяжении XX века. В посольстве подчеркнули, что важной частью исторической памяти страны остаётся и Красное Знамя Победы, связанное с победой в Великой Отечественной войне.

Ранее российские космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев с борта орбитальной станции поздравили сограждан с Днём государственного флага РФ. Они призвали жителей всех регионов страны поднять государственный символ. Анна Кикина обратила внимание на символическое значение флага в космической программе. По её словам, российский триколор в космосе — это не просто полотнище, а олицетворение побед отечественных учёных и инженеров, символ преодоления границ возможного и победы над гравитацией.