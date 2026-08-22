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22 августа, 11:20

«Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря отказу от пустых и декларативных обещаний. Выступая на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда партии в Москве, глава государства отметил её роль в консолидации общества и формировании национальной повестки.

«Пустых, декларативных обещаний партия никогда не давала, поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку», — сказал Путин.

Путин заявил, что Россия сама определяет своё будущее
Путин заявил, что Россия сама определяет своё будущее

Ранее на XXIII съезде «Единой России» Владимир Путин подчеркнул, что источником власти в стране является народ. Президент отметил, что право граждан выбирать своих представителей и определять направление развития России закреплено в Конституции и остаётся незыблемым.

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Александра Мышляева
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