«Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря отказу от пустых и декларативных обещаний. Выступая на пленарном заседании второго этапа XXIII съезда партии в Москве, глава государства отметил её роль в консолидации общества и формировании национальной повестки.

«Пустых, декларативных обещаний партия никогда не давала, поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку», — сказал Путин.

Ранее на XXIII съезде «Единой России» Владимир Путин подчеркнул, что источником власти в стране является народ. Президент отметил, что право граждан выбирать своих представителей и определять направление развития России закреплено в Конституции и остаётся незыблемым.