Путин заявил, что Россия сама определяет своё будущее

Россия как суверенное государство будет самостоятельно определять своё будущее и пути дальнейшего развития. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на XXIII съезде «Единой России», сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратился к участникам съезда и выразил надежду, что партия внесёт существенный вклад в реализацию национальных целей развития страны.

«Рассчитываю, что партия внесёт весомый вклад в достижение национальных целей развития — целей суверенной страны, которая сама, только сама определяет своё будущее», — сказал Путин.

Национальные цели охватывают ключевые направления развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Среди них — поддержка семей, повышение продолжительности жизни, развитие экономики, технологическое лидерство и цифровизация. Тему их реализации Путин подробно обсуждал 19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда президент потребовал от членов правительства напрямую работать с регионами, где отдельные направления пока отстают.

На предыдущем этапе съезда «Единой России» в июне Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию. Президент тогда назвал нынешний исторический период сложным и судьбоносным на фоне масштабных изменений международной системы.