Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди докладчиков — вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.
В основном, внимание будет сосредоточено на реализации плана структурных преобразований в экономике, рассчитанного до 2030 года. Помимо прочего, время уделят вопросам обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов страны на период с 2026 по 2028 годы и работе с регионами по достижению целей национального развития.
Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Среди тем — сотрудничество в сфере безопасности. Лидер африканского государства выразил Москве признательность за поддержку в укреплении её государственности.
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