Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В основном, внимание будет сосредоточено на реализации плана структурных преобразований в экономике, рассчитанного до 2030 года. Помимо прочего, время уделят вопросам обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов страны на период с 2026 по 2028 годы и работе с регионами по достижению целей национального развития.