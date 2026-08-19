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Регион
19 августа, 12:22
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Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди докладчиков — вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

В основном, внимание будет сосредоточено на реализации плана структурных преобразований в экономике, рассчитанного до 2030 года. Помимо прочего, время уделят вопросам обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов страны на период с 2026 по 2028 годы и работе с регионами по достижению целей национального развития.

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Главные решения зарубежных лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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