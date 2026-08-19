Гойта поблагодарил Путина за поддержку: Лидеры России и Мали провели телефонный разговор
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Гойтой
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Одной из тем беседы стало сотрудничество двух стран в сфере безопасности.
Гойта выразил признательность за существенную поддержку, которую Россия оказывает в укреплении безопасности африканской республики, сообщили в Кремле.
Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Подробности договорённостей по итогам разговора пока не раскрываются.
Москва и Бамако в последние годы последовательно развивают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Эту тему Путин и Гойта обсуждали и во время предыдущих контактов.
В июне 2025 года Гойта приезжал в Россию с официальным визитом и провёл переговоры с Путиным в Кремле. После поездки малийский лидер назвал сотрудничество с Россией эффективным и высоко оценил результаты встречи.
Ранее Life.ru рассказывал, как Ассими Гойта оценил переговоры с Владимиром Путиным после своего визита в Москву. Малийский лидер тогда заявил, что остался полностью удовлетворён развитием сотрудничества двух стран.
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