Гойта поблагодарил Путина за поддержку: Лидеры России и Мали провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Одной из тем беседы стало сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

Гойта выразил признательность за существенную поддержку, которую Россия оказывает в укреплении безопасности африканской республики, сообщили в Кремле.

Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Подробности договорённостей по итогам разговора пока не раскрываются.

Москва и Бамако в последние годы последовательно развивают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Эту тему Путин и Гойта обсуждали и во время предыдущих контактов.

В июне 2025 года Гойта приезжал в Россию с официальным визитом и провёл переговоры с Путиным в Кремле. После поездки малийский лидер назвал сотрудничество с Россией эффективным и высоко оценил результаты встречи.