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30 июня, 12:56

Президент Мали высоко оценил искренность Путина по итогам визита в Россию

Президент Мали Ассими Гоита назвал Путина прагматичным и искренним человеком

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита высоко оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив его открытость и дружественную атмосферу переговоров. Об этом сообщила газета Essor.

«Президент Владимир Путин прагматичный и искренний человек. Его жесты ясно показали, как он открыт и расположен к нам…. Я покидаю эту дружескую страну полностью удовлетворённым. Сотрудничество с Россией является эффективным, оно лишено всякой демагогии или манипуляций», — говорится в публикации.

Во время визита в Москву Гоита провёл переговоры с Путиным, по итогам которых отметил эффективность сотрудничества между странами. По словам главы африканского государства, в отношениях с Россией отсутствуют демагогия и манипуляции, что, по его мнению, делает взаимодействие конструктивным и надёжным. Мали и Россия продолжают развивать двусторонние связи, укрепляя партнёрство в различных сферах.

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Ранее сообщалось, что в Москву с официальным визитом прибудет президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита. В рамках его приезда были переговоры с Путиным, где стороны намерены обсудить перспективы укрепления двустороннего сотрудничества.

Милена Скрипальщикова
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