«Все люди нужны своей Родине»: Герой России рассказал о внимании Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин уделяет внимание благополучию всех граждан страны. Такое мнение высказал начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести».

По словам Головина, поддержка необходима как людям, вернувшимся с фронта, так и тем, кто там не был.

«В первую очередь люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте — все люди нужны своей Родине. И мы всеми силами готовы, естественно, помогать», — сказал он.

Головин добавил, что, по его мнению, Путин внимательно относится ко всем сферам жизни и категориям граждан. Герой России также выразил уверенность, что государство стремится создавать для каждого россиянина возможности для развития и укрепления своих позиций.

В начале августа Владислав Головин принял участие в форуме «Территория смыслов», где обсуждались поддержка ветеранов СВО и применение их опыта в мирной жизни. Обсуждались вопросы занятости, получения образования и карьерного роста, а также участие ветеранов спецоперации в государственных и общественных инициативах.