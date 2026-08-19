Герой России Головин раскрыл историю своего позывного Струна

Герой России Владислав Головин рассказал, при каких обстоятельствах за ним закрепился позывной Струна. Историей начальник Главного штаба «Юнармии» поделился в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанному ИС «Вести».

Изначально военнослужащего называли Струна-2, поскольку позывной Струна принадлежал командиру роты. Сам Головин в тот момент командовал вторым взводом. Ситуация изменилась во время боёв за Мариуполь. После ранения командира роты ему пришлось взять руководство подразделением на себя, и прежнее обозначение сократилось.

«Командир носил позывной – Струна. Я был командиром второго взвода, был Струна-2. Но в Мариуполе столкнулись с такими обстоятельствами: командир роты получил ранение, соответственно, мне необходимо было взять командование на себя. И тогда и закрепилось. Дальше в боях я продолжил носить этот позывной», — рассказал он.

По словам Героя России, сослуживцы позднее говорили, что это имя ему подходит. Они сравнивали его с постоянно натянутой струной, поскольку боец был собран и успешно выполнял поставленные задачи.

В интервью Головин также рассказал, благодаря кому в своё время решил связать жизнь с защитой Родины.

В начале августа Владислав Головин принял участие в форуме «Территория смыслов», где обсуждались поддержка ветеранов СВО и применение их опыта в мирной жизни. Речь шла о трудоустройстве, образовании, профессиональном развитии и работе участников спецоперации в государственных и общественных проектах.