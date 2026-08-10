Герой России Головин: ЕР поддержит молодёжь на старте карьеры

«Единая Россия» намерена расширять возможности для профессионального развития молодёжи и совершенствовать меры помощи при старте карьеры. Об этом сообщил член Высшего совета партии Владислав Головин.

За последний год в рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» прошло около 57 тысяч мероприятий — от ярмарок вакансий и профориентационных туров до карьерных мастерских. В них приняли участие более пяти миллионов человек, свыше 1,3 миллиона из которых нашли работу.

Отдельное направление — наставничество и стажировки на крупных предприятиях. Партия также поддерживает корпоративные программы для начинающих специалистов и проект «Профессионалитет».

«Развивается система наставничества, где опытные специалисты помогают начинающим, проходят стажировки на ведущих предприятиях, поддержка оказывается корпоративным программам наставничества», — отметил Головин.

По его словам, после упрощения трудоустройства несовершеннолетних и студентов занятость россиян в возрасте от 15 до 29 лет достигла почти 94%, а безработица среди молодёжи сократилась более чем вдвое.

В июле Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве понятия «стажёр» и «трудоустройство на стажировку». Предполагается, что новые нормы упростят оформление на работу тех, кто проходит профессиональное обучение.