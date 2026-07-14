Путин поручил закрепить в законе понятие «стажёр»

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой принять в весеннюю сессию 2026 года федеральные законы, закрепляющие понятия «стажёр» и «трудоустройство на стажировку». Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, в документах указана необходимость установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. Срок выполнения поручения — до 1 августа 2026 года.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить принятие в весеннюю сессию 2026 года федеральных законов, предусматривающих закрепление понятий «стажёр» и «трудоустройство на стажировку», а также установление возможности заключать ученический договор между работником и работодателем», — говорится в документе.

Ожидается, что новые нормы позволят чётко определить правовой статус стажёров и упростят процедуру оформления на работу граждан, проходящих профессиональное обучение. В настоящее время трудовое законодательство не содержит отдельных положений, регулирующих стажировку, что создаёт неопределённость для работодателей и соискателей. Поправки могут вступить в силу уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе специального статуса стажёра с временным трудовым договором, зарплатой не ниже МРОТ, социальными гарантиями и стажем, чтобы помочь студентам и выпускникам вузов и колледжей получить первый опыт работы в течение года после окончания учёбы.