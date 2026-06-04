В Госдуму внесли проект о защите прав стажёров и работодателей

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о специальном статусе стажёра. Поправки в Трудовой кодекс подготовили совместно с Минтруда и социальными партнёрами.

По словам замруководителя фракции ЕР Андрея Исаева, одна из самых частых проблем молодых специалистов — трудоустройство после учёбы. Выпускников нередко не берут на работу из-за отсутствия опыта, а получить его без первого места работы сложно.

Законопроект предлагает закрепить статус стажёра в штатном расписании предприятия или организации. Проходить стажировку смогут студенты, а также выпускники профильных вузов и колледжей в течение первого года после окончания обучения.

Со стажёрами планируют заключать временный трудовой договор. Это даст им социальные гарантии: зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, а также оплату больничного.

Срок такой стажировки не должен превышать шести месяцев. При этом законопроект не будет распространяться на государственную и муниципальную службу, включая военную, силовые и правоохранительные структуры.

Ранее Life.ru рассказывал о другой трудовой инициативе — дополнительном отпуске для некурящих сотрудников. Авторы идеи считают, что это помогло бы уравнять их с курящими коллегами, которые тратят часть рабочего дня на перекуры. Предлагаемые 3–5 оплачиваемых дней, по мнению инициаторов, не стали бы серьёзной нагрузкой для бизнеса, но могли бы мотивировать работников к здоровому образу жизни и поддержать более справедливую корпоративную культуру.