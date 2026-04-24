В России хотят дать некурящим сотрудникам дополнительный отпуск ради справедливости

В России следует ввести дополнительные оплачиваемые дни отпуска для некурящих сотрудников. Такое предложение «Абзацу» выдвинул юрист и общественный деятель Иван Курбаков.

По его мнению, это уравняет их положение с курящими, которые тратят много рабочего времени на перекуры. Мера станет мотивационным инструментом к здоровому образу жизни и поможет сформировать позитивную корпоративную культуру.

«В современном трудовом праве и социальной политике важнейшей задачей является создание условий, обеспечивающих равноправие и справедливость для всех категорий работников», — отметил эксперт.

Он добавил, что 3–5 дополнительных оплачиваемых дней не навредят финансам бизнеса, но заметно простимулируют сотрудников.

Юрист подчеркнул, что необходимо разработать чёткие нормативы, чтобы избежать войны курящих и некурящих за справедливость в коллективах.

Если человек ежедневно тратит на перекуры 30 минут в день, то за неделю у него накапает уже 2,5 часа рабочего времени, проведённого в курилке.