Россияне станут богаче? Разбор нового доклада «Третьего Рима» с заседания у Путина Оглавление Как изменилась российская экономика за шесть лет Семь направлений, которые станут приоритетными в ближайшие годы Какие ещё предложения обсуждались на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам К заседанию Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 19 августа 2026 года был представлен аналитический доклад, авторы которого предложили новую модель развития экономики России. Что изменится для нас в ближайшие годы? 19 августа, 21:45 Путину доложили: старая модель сломалась. Начинается эра роботов и ИИ в России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как изменилась российская экономика за шесть лет

19 августа 2026 года президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации структурных изменений в экономике страны до 2030 года.

Специалисты Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» представили доклад, обобщающий итоги экономического цикла 2019–2025 годов. Авторы документа зафиксировали, что за этот период, несмотря на два серьёзных внешних шока, российский ВВП увеличился на 12%. Сокращение экспортных поставок удалось компенсировать за счёт роста внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Драйверами подъёма стали увеличение числа занятых, масштабные вложения в основной капитал, бюджетные стимулирующие меры, а также изменения в структуре платёжного баланса. Дополнительный позитивный эффект дали цифровизация бизнес-процессов и развитие внутреннего туризма.

Однако, по оценке экспертов, к 2026 году обозначилась инвестиционная пауза, а потенциал многих факторов предыдущего этапа оказался почти исчерпанным. Уровень безработицы достиг исторического минимума, а резервы для дальнейшего использования существующих производственных мощностей сократились.

Семь направлений, которые станут приоритетными в ближайшие годы

Авторы доклада предлагают начиная с 2027 года сместить акценты в инвестиционной политике. Приоритетом должна стать структурная перестройка, ориентированная на внедрение искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономных технологий и дальнейшее развитие цифровых платформ — при сохранении внимания к региональной инфраструктуре.

Технологическое обновление, как ожидается, создаст дополнительный спрос на энергетические мощности, центры обработки данных, телекоммуникационные сети и системы передачи информации. Кроме того, оно потребует повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

К числу новых импульсов интенсивного роста эксперты относят развитие инфраструктуры в регионах, улучшение делового климата, легализацию теневого сектора экономики и повышение доступности кредитных ресурсов для частных компаний на фоне ужесточения бюджетной политики.

Специалисты озвучили меры, способные вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста с ежегодным приростом не менее 3%. По их оценке, сложившаяся инерционная модель исчерпала себя и для достижения целевых показателей необходим переход к новой парадигме. В качестве её фундамента предлагаются семь структурных элементов.

Это, в первую очередь, сбалансированное развитие регионов и внутреннего туризма, призванное сократить межтерриториальные диспропорции и сформировать дополнительные очаги внутреннего спроса; масштабное внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, позволяющее наращивать выпуск продукции без пропорционального увеличения численности занятых; цифровая платформизация хозяйственных процессов, снижающая трансакционные издержки и повышающая эффективность использования капитала; наращивание инвестиций в инфраструктуру новой экономики — центры обработки данных, коммуникационные сети и энергетические мощности.

Также необходимы трансформация системы профессиональной подготовки с акцентом на непрерывное образование и регулярное обновление компетенций; легализация теневого сектора, обеспечивающая переток трудовых и финансовых ресурсов в более производительные сегменты; расширение доступности кредитных ресурсов для частного бизнеса, что позволит сместить акцент с государственного спроса на частные инвестиции и потребительскую активность.

Итоговой целью структурной перестройки авторы доклада называют повышение качества жизни — категорию более широкую, нежели простой рост номинальных доходов. Повышение производительности труда напрямую влияет на благосостояние, тогда как развитие регионов, инфраструктуры, человеческого капитала и цифровых сервисов улучшает среду обитания. При этом высокое качество жизни рассматривается не только как результат, но и как условие самоподдержки новой модели роста.

Какие ещё предложения обсуждались на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам

Регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией в 2026 году получат дополнительно не менее 100 млрд рублей. Такое предложение озвучил Владимир Путин. Одной из тем заседания стал вопрос состояния региональных финансов. Обсуждалась сбалансированность бюджетов субъектов России в 2026–2028 годах, а также выполнение регионами национальных целей развития.

Кроме того, региональные бюджеты получат дополнительную поддержку за счёт переноса сроков погашения бюджетных кредитов. Срок перенесут за пределы 2030 года.

Президент отметил, что повышение инвестиционной активности является главным условием дальнейшего роста российской экономики. С 2019 по 2024 год объём вложений в основной капитал в России вырос более чем на 40%. Произошло это во многом за счёт крупных инфраструктурных и промышленных проектов. Большую роль сыграли химическая промышленность, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также нефте- и газохимия. Многие из реализованных проектов были ориентированы в первую очередь на экспорт. Сейчас развитие инвестиционной активности остаётся одной из ключевых экономических задач.

Авторы Нина Важдаева