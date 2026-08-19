«Ну это не игрушки»: Путин отчитал госслужащих за низкую успеваемость

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за формальное отношение к программе подготовки управленцев к технологическим изменениям. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он обратил внимание на низкую посещаемость и слабые результаты слушателей.

Программа стартовала в этом году для должностных лиц, отвечающих за кадровое обеспечение регионов и отраслей. Её подготовили Сбер, Администрация президента, «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС после договорённостей, достигнутых на заседании Госсовета в декабре 2025 года.

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Однако первый модуль завершил только 51 человек — 43% от общего числа участников. Второй прошли 73 слушателя, или 62%.

«Низкая посещаемость и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, ну это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл», — заявил глава государства, обращаясь к участникам встречи.

Глава государства подчеркнул, что чиновникам необходимо знакомиться с современными технологиями и понимать, как применять их в собственной работе. По его словам, те, кто действительно участвовал в занятиях, должны были оценить пользу программы.

Путин поручил Администрации президента проанализировать ситуацию и при необходимости принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или относится к нему формально.

«Понимаете, если человек не ходит, ему некуда, значит, стремиться. Амбиций нет. Хороших амбиций. Не нужно относиться к этому формально. Прошу вас, пожалуйста», — добавил президент.

Накануне заседания Life.ru рассказывал, какие вопросы планируется обсудить на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. В повестку вошли структурная перестройка экономики до 2030 года, состояние региональных бюджетов и выполнение национальных целей.