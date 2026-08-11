За семь месяцев бюджет России получил 22,112 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России по итогам января–июля 2026 года достиг 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Такие предварительные данные привёл Минфин.

За семь месяцев государственная казна получила 22,112 трлн рублей — на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы увеличились заметно быстрее — на 14,5%, до 28,567 трлн рублей. Основной рост поступлений обеспечили ненефтегазовые доходы. Они прибавили 18,3% и достигли 17,518 трлн рублей.

Одновременно поступления от нефти и газа сократились на 16,8% — до 4,595 трлн рублей. В Минфине объяснили снижение прежде всего более низкими ценами на нефть в предыдущие периоды.

Опережающий рост расходов ведомство связывает в том числе с более быстрым заключением контрактов и авансированием отдельных обязательств. В результате траты федерального бюджета за семь месяцев превысили доходы более чем на 6,4 трлн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва остаётся крупнейшим донором федерального бюджета, направляя в него около 60% налоговых поступлений и платежей во внебюджетные фонды. Он отметил, что столица производит более пятой части ВВП страны, и основная часть этих средств идёт в федеральную казну, откуда распределяется между регионами и направляется на национальные проекты.