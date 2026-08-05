Куда уходят налоги Москвы? Собянин объяснил, как деньги столицы поддерживают регионы

Москва остаётся крупнейшим донором федерального бюджета, направляя в него около 60% налоговых поступлений и платежей во внебюджетные фонды. Об этом в интервью заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, столица производит свыше пятой части валового внутреннего продукта страны, что отражается и на объёме налоговых перечислений. При этом основная часть этих средств поступает именно в федеральную казну, откуда затем распределяется между регионами и используется для финансирования национальных проектов.

«Причём большая часть — 60% налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды идут в федеральный бюджет», — подчеркнул Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире ИС «Вести».

Он также отметил, что за последние годы объём перечислений из Москвы в федеральный бюджет вырос в девять раз, тогда как доходы столичного бюджета увеличились примерно в пять раз.

Мэр пояснил, что через механизм межбюджетных трансфертов средства, поступающие от Москвы, помогают поддерживать субъекты РФ, которым требуется дополнительное финансирование. По его словам, такое перераспределение является естественной частью единой бюджетной системы страны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры планируют продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. По его словам, в перспективе сеть могут расширить и на другие соседние регионы, а новые маршруты охватят около 30 млн жителей центральной части России.