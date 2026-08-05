«Москва есть Москва»: Собянин рассказал, почему туристы массово едут в столицу

Число туристов, посещающих Москву, за последние годы выросло более чем в два раза. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира за внимание путешественников. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфире программы ИС «Вести».

«Мы очень рады, что граждане из других регионов приезжают в большей степени в Москву, а не в другие столицы мира. Мы этим гордимся. Мы конкурируем с другими мегаполисами мира», — сказал он.

За последние годы количество приезжающих в российскую столицу значительно увеличилось. Глава города отметил, что инфраструктуру развивали прежде всего для удобства жителей, а не специально под гостей. Однако комфортная среда, безопасность и порядок сделали Москву привлекательнее для путешественников.

Среди причин популярности столицы мэр выделил большое количество культурных объектов и развитую инфраструктуру. В их числе он назвал театры, музеи, выставки, историческую среду и крупный транспортный узел. По мнению Собянина, сочетание этих факторов позволило Москве увеличить поток гостей более чем в два раза и выйти на уровень конкуренции с другими крупнейшими мегаполисами мира.

Ранее сообщалось, что Московские центральные диаметры (МЦД) в перспективе могут выйти за пределы Московской области и связать столицу с соседними регионами. В дальнейшем транспортную сеть планируют расширять и в других направлениях вокруг Подмосковья. За счёт этого новые маршруты смогут стать удобнее примерно для 10 млн жителей регионов за пределами Московской области.