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Регион
5 августа, 08:31

Собянин сообщил о планах продлить МЦД в три области

Обложка © Станислав Красильников/ТАСС

Обложка © Станислав Красильников/ТАСС

Московские центральные диаметры планируют продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом Сергей Собянин заявил на молодёжном форуме «Территория смыслов».

По словам мэра Москвы, в дальнейшем маршруты МЦД хотят довести и до других регионов, расположенных вокруг Московской области. За пределами Подмосковья будущая транспортная сеть может охватить ещё около 10 миллионов человек. Пассажирам обещают современные поезда, понятное расписание и предсказуемое время в пути. Проекты Москва прорабатывает совместно с федеральным правительством.

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«Тяжёлые и сложные проекты, но, я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем центральном регионе», — сказал Собянин.

Конкретные маршруты, станции и сроки запуска новых направлений пока не названы. Мэр подчеркнул, что речь идёт не об идее на будущее, а о реальных планах, которые уже прорабатываются.

Сейчас МЦД совмещают функции наземного метро и пригородных электричек, позволяя пересекать Москву и Подмосковье без пересадки на вокзалах.

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Марина Фещенко
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