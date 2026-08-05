Собянин сообщил о планах продлить МЦД в три области
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Московские центральные диаметры планируют продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом Сергей Собянин заявил на молодёжном форуме «Территория смыслов».
По словам мэра Москвы, в дальнейшем маршруты МЦД хотят довести и до других регионов, расположенных вокруг Московской области. За пределами Подмосковья будущая транспортная сеть может охватить ещё около 10 миллионов человек. Пассажирам обещают современные поезда, понятное расписание и предсказуемое время в пути. Проекты Москва прорабатывает совместно с федеральным правительством.
«Тяжёлые и сложные проекты, но, я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем центральном регионе», — сказал Собянин.
Конкретные маршруты, станции и сроки запуска новых направлений пока не названы. Мэр подчеркнул, что речь идёт не об идее на будущее, а о реальных планах, которые уже прорабатываются.
Сейчас МЦД совмещают функции наземного метро и пригородных электричек, позволяя пересекать Москву и Подмосковье без пересадки на вокзалах.
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