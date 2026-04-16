Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 13:52

Мегахаб для мегаполиса: Открыт вокзал Москва-Сити с эскалаторами и лифтами

Сергей Собянин и Олег Белозёров открыли вокзал Москва-Сити на МЦД-1

Обложка © MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым дали старт работе нового городского вокзала Москва-Сити. Объект, расположенный на первой линии МЦД, возвели на месте морально устаревшей станции «Тестовская».

  • Вокзал Москва-Сити. Фото © MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин
1 / 4

По словам градоначальника, этот узел обеспечит пересадку примерно 100 тысяч человек в сутки.

«В ближайшие годы, я думаю, это будет 140-150 тыс. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», — уточнил он во время церемонии.

Главная цель масштабного проекта — объединить в единую экосистему метро, МЦК и диаметры. Чтобы горожанам было удобно добираться до делового квартала, власти возвели дополнительные развязки и интегрировали различные виды транспорта.

Олег Белозёров подчеркнул, что инфраструктура соответствует самым высоким стандартам. Теперь пассажирам доступны эскалаторы, лифты и система «сухие ноги», позволяющая перемещаться между платформами без выхода на улицу.

Благодаря проведенным работам время на пересадку сократилось с 15 минут до 5–10 минут. Руководитель железнодорожной компании отметил, что это важный шаг для комфорта москвичей, который поможет экономить время каждый день.

Развитие площадки продолжится. Уже в 2026 году здесь планируют открыть дополнительный вестибюль и новую платформу, которые еще сильнее упростят логистику в этом районе.

Путин открыл новые транспортные объекты: от аэропорта на Дальнем Востоке до беспилотных коридоров
Путин открыл новые транспортные объекты: от аэропорта на Дальнем Востоке до беспилотных коридоров

Ранее в России ввели новый класс воздушного пространства «H» для гражданских дронов. Без разрешений можно летать до 150 метров, а по установленным маршрутам — до 3050 метров.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • мцд
  • Сергей Собянин
  • Олег Белозеров
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar