Мегахаб для мегаполиса: Открыт вокзал Москва-Сити с эскалаторами и лифтами

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым дали старт работе нового городского вокзала Москва-Сити. Объект, расположенный на первой линии МЦД, возвели на месте морально устаревшей станции «Тестовская».









По словам градоначальника, этот узел обеспечит пересадку примерно 100 тысяч человек в сутки.

«В ближайшие годы, я думаю, это будет 140-150 тыс. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», — уточнил он во время церемонии.

Главная цель масштабного проекта — объединить в единую экосистему метро, МЦК и диаметры. Чтобы горожанам было удобно добираться до делового квартала, власти возвели дополнительные развязки и интегрировали различные виды транспорта.

Олег Белозёров подчеркнул, что инфраструктура соответствует самым высоким стандартам. Теперь пассажирам доступны эскалаторы, лифты и система «сухие ноги», позволяющая перемещаться между платформами без выхода на улицу.

Благодаря проведенным работам время на пересадку сократилось с 15 минут до 5–10 минут. Руководитель железнодорожной компании отметил, что это важный шаг для комфорта москвичей, который поможет экономить время каждый день.

Развитие площадки продолжится. Уже в 2026 году здесь планируют открыть дополнительный вестибюль и новую платформу, которые еще сильнее упростят логистику в этом районе.

