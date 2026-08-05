Два рубля в столицу — рубль в регионы: Собянин рассказал, как инвестиции в экономику Москвы помогают всей России

Вложения в экономику Москвы стимулируют развитие предприятий по всей России. На каждые два рубля инвестиций в город приходится ещё один рубль, направляемый в экономику регионов. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По оценке градоначальника, расширение московской экономики автоматически создаёт спрос на продукцию и услуги предприятий по всей стране. Именно поэтому развитие столицы, по его мнению, сопровождается появлением миллионов рабочих мест в других регионах.

«Каждые два рубля вложения в инвестиции в экономику города — рубль ещё сразу же, одномоментно вкладывается в развитие региональных предприятий, организаций и так далее», — сказал он.

Ярким примером такой кооперации Собянин назвал производство автомобилей «Москвич». Для выпуска машин предприятие сотрудничает с десятками, а иногда и сотнями поставщиков из разных субъектов РФ, которые производят необходимые комплектующие.

Такая же схема действует и в строительной отрасли. Для реализации городских проектов Москва закупает металл, стройматериалы, мебель, отделочную продукцию и другие товары, выпускаемые предприятиями по всей стране, что обеспечивает им дополнительные заказы и загрузку.

Кроме промышленности и строительства, взаимосвязь распространяется на поставщиков продуктов питания, сферу общественного питания и многие другие отрасли. По словам Собянина, подобная кооперация становится дополнительным драйвером экономического роста регионов и создания новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Москва развивает цифровые решения в здравоохранении и постепенно масштабирует их за пределы столицы. Одним из таких проектов стала платформа «МосМедИИ», созданная для применения технологий искусственного интеллекта при анализе медицинских изображений.