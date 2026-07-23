Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» создали первый в мире космический мини-шаттл

В особой экономической зоне «Технополис Москва» разработаны две уникальные космические технологии мирового уровня. Речь идёт о мини-шаттле, способном возвращать материалы с орбиты на Землю, и квантовом датчике, фиксирующем мельчайшие частицы, состоящие всего из нескольких атомов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам Собянина, мини-шаттл — первый в мире аппарат такого типа, который не сгорает при входе в атмосферу и способен самостоятельно доставлять на Землю образцы материалов и результаты экспериментов. Его можно запускать не только с орбитальных станций, но и с малых спутников, что делает аппарат компактным и универсальным.

Фото © МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин

Квантовый датчик, созданный на той же площадке, позволит исследовать процессы образования космической пыли и разработать эффективные системы защиты спутников и пилотируемых аппаратов. Оба устройства открывают новые возможности для безопасных и продуктивных космических исследований.

Фото © МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин

Разработки уже прошли первый этап оформления патентов. Основной автор — учёный Борис Логинов, ранее создавший первый в мире космический зондовый микроскоп, который за два года работы на орбите сделал ряд уникальных открытий.

Оба проекта реализованы на заводе «Протон», резиденте «Технополиса Москва». Предприятие специализируется на полном цикле производства радиоэлектронной аппаратуры. История завода начинается с 1972 года, здесь создают оборудование для медицины, машиностроения, приборостроения и нефтегазовой отрасли. Именно на «Протоне» был изготовлен сканирующий зондовый микроскоп для космического аппарата «Нанозонд-1», а также уникальный микроскоп для термоядерных реакторов, включая «Токамак Т-10» Курчатовского института.

Новые разработки стали очередным шагом в развитии отечественной космической отрасли и высоких технологий, формируя технологическое будущее страны.