Собянин рассказал о подключении 75 регионов России к платформе «МосМедИИ»

К платформе «МосМедИИ» подключились медицинские организации из 75 регионов России. С помощью технологий искусственного интеллекта врачи уже обработали свыше 16 миллионов исследований. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», — сказал он.

Региональные медучреждения получили доступ к 18 сервисам для анализа медицинских изображений. Технологии помогают специалистам изучать результаты маммографии, флюорографии, рентгенографии грудной клетки, а также компьютерной томографии головы и органов грудной клетки. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины уже протестировали 70 различных ИИ-сервисов, которые могут применяться в медицинской практике.

Ранее стало известно о стремительном развитии киберспортивной индустрии в Москве. Столица стала крупнейшим центром профессионального гейминга в России — здесь сосредоточено около 80% профильных организаций страны. За последние семь лет число таких площадок и компаний в городе увеличилось на 60%. Сейчас в Москве работают более 30 арен, клубов и лиг, связанных с киберспортом.