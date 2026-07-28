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Регион
28 июля, 14:05

Собянин рассказал о подключении 75 регионов России к платформе «МосМедИИ»

Обложка © mos.ru

Обложка © mos.ru

К платформе «МосМедИИ» подключились медицинские организации из 75 регионов России. С помощью технологий искусственного интеллекта врачи уже обработали свыше 16 миллионов исследований. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну», — сказал он.

Региональные медучреждения получили доступ к 18 сервисам для анализа медицинских изображений. Технологии помогают специалистам изучать результаты маммографии, флюорографии, рентгенографии грудной клетки, а также компьютерной томографии головы и органов грудной клетки. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины уже протестировали 70 различных ИИ-сервисов, которые могут применяться в медицинской практике.

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Милена Скрипальщикова
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