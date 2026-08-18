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Регион
18 августа, 12:56

Путин 19 августа проведёт заседание Госсовета по плану изменений в экономике РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин 19 августа проведёт заседание Государственного совета, посвящённое структурной перестройке российской экономики до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главный доклад представит вице-премьер Александр Новак. Участники обсудят реализацию плана структурных изменений и дальнейшие шаги по достижению поставленных экономических целей.

Отдельный блок посвятят финансам регионов. Министр финансов Антон Силуанов доложит о сбалансированности бюджетов субъектов России в 2026–2029 годах.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко расскажет о взаимодействии с регионами при достижении социологических показателей национальных целей развития страны.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты российских регионов. Президент отмечал, что субъекты завершили первое полугодие с дефицитом, и потребовал обеспечить финансирование государственных обязательств и программ развития.

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