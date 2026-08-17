Новые месторождения и порт Индига: Губернатор НАО доложила Путину о развитии региона

Президент России Владимир Путин пообщался в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт, которая рассказала о приоритетных для региона проектах и их задачах. О переговорах пишет администация главы государства.

Это первая встреча Гехт с Путиным в Кремле после её вступления в должность в сентябре 2025 года. Чиновница рассказала о двух новых разрабатываемых месторождениях: Лаявожское и Командиршорское. Там будет открыто свыше 300 рабочих мест, отметила она. По её словам, с нефтяниками власти реализуют и совместные гражданские проекты.

«Например, с компанией «Зарубежнефть» у нас проекты по малой энергетике. Те тепловые насосы, которые используются на Харьягинском месторождении, сегодня мы переносим в населенные пункты. И вот эта синергия и тепловых насосов, и ветрогенерации, и солнца – попробуем в этом году реализовать по теплу такой проект», — сказала Гехт.

Чиновница отметила, что по итогам полугодия заметен и рост промышленного производства – 102,5%. По её словам, приоритетное значение бюджет отводит социальным направлением: образование, медицина, поддержка участиков СВО и членов их семей. И, наконец, важным проектом она назвала глубоководный порт Индига, который находится на мысе Румяничный.

«Да, там порядка 10 миллиардов инвестиций. Это незамерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта, и фактически не требуется ледокольного сопровождения. Здесь, конечно, мы нашли поддержку, он включен в план комплексного развития», — отметила Гехт.