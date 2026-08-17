Двойной удар: Китай и Россия указали Японии на место из-за попыток покуситься на Курилы

Россия и Китай практически одновременно дали Японии жёсткие сигналы, связанные с попытками Токио пересмотреть итоги Второй мировой войны. Поводом стали поездка Владимира Путина на Итуруп и заявления китайского МИД. Издание Baijiahao назвало это двойным ударом по Токио.

Путин посетил Итуруп 13 августа — впервые за время президентства. Он осмотрел рыбоперерабатывающий завод, школу и больницу, пообщался с жителями и обсудил развитие региона. Накануне он был на крейсере «Варяг», где наблюдал за учениями Тихоокеанского флота.

Япония, которая претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, отреагировала остро. Премьер назвала визит неприемлемым, глава МИД вызвал российского посла и заявил протест.

Почти одновременно послы России и Китая опубликовали совместную статью о защите итогов Второй мировой войны и против оправдания милитаризма. Курилы в статье не упоминались, но китайские обозреватели связали её с поездкой Путина и расценили как согласованный сигнал Токио. На следующий день МИД КНР призвал уважать послевоенный порядок, хотя прямо о принадлежности островов не высказался.

Китайские авторы обратили внимание, что Путин посетил Итуруп за два дня до годовщины окончания войны в Японии, что усилило давление на Токио. Спор о Южных Курилах остаётся главным препятствием для мирного договора между Россией и Японией. Токио считает острова своими «северными территориями», а присутствие там РФ — «оккупацией».