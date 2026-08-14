Больница на Итурупе получит новую машину скорой помощи после визита Путина

Новую машину скорой помощи для Курильской центральной районной больницы планируют доставить на Итуруп на следующей неделе. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Скорую для Курильской ЦРБ доставят на Итуруп на следующей неделе. Видео © Telegram/ Лимаренко Brief

О необходимости заменить один из автомобилей медики рассказали Владимиру Путину 13 августа во время его встречи с коллективом ЦРБ. Президент заявил, что транспорт обновят. После этого губернатор Лимаренко поручил оперативно выделить больнице подходящую технику.

Для Курильска выбрали полноприводный специализированный автомобиль из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Такая машина подходит для работы в удалённых населённых пунктах острова.

Сейчас транспорт готовят к отправке на Итуруп морем. В региональном правительстве рассчитывают, что в больницу он поступит уже на следующей неделе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин впервые посетил Курильские острова. После поездки российского лидера на Итуруп Япония заявила Москве протест из-за своих территориальных претензий на южную часть архипелага