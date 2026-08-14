Японский депутат призвал услышать Путина и прекратить истерику из-за Итурупа
Депутат Судзуки увидел в словах Путина об РФ и Японии шанс для диалога
Обложка © Life.ru
Японский парламентарий от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки призвал Токио воспользоваться недавними высказываниями президента России Владимира Путина для нормализации двусторонних связей. По мнению политика, японской стороне стоит продемонстрировать готовность к конструктивному диалогу, ориентированному на перспективу, и расценить слова российского лидера как шанс на улучшение отношений между странами.
«Не следует ли воспринять слова президента Путина как обращение к Японии и прекрасную возможность для улучшения российско-японских отношений?» — указал политик в беседе с РИА «Новости».
Судзуки охарактеризовал реакцию на визит президента РФ на остров Итуруп как «незрелую». По его мнению, японской стороне следует проявить сдержанность, конструктивно интерпретировать заявления главы государства и сосредоточиться на подготовке к укреплению двустороннего сотрудничества.
На днях Путин отметил, что в период премьерства Синдзо Абэ российско-японское взаимодействие носило конструктивный характер, однако в настоящее время курс Токио претерпел существенные изменения.
Напомним, Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, побывав на острове Итуруп. Официальный Токио отреагировал заявлением МИД с решительным протестом и напоминанием о собственных претензиях на Курилы. Впрочем, в японском парламенте нашлись и рассудительные депутаты, назвавшие реакцию руководства страны незрелой.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.