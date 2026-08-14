NHK: Япония изучает новые меры против России после поездки Путина на Курилы
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Власти Японии рассматривают возможные ответные меры в связи с поездкой президента России Владимира Путина на южную часть Курильских островов. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
По данным вещателя, одним из вариантов может стать усиление антироссийских санкций, которые Токио ввёл на фоне ситуации вокруг Украины.
NHK отмечает, что решение Москвы посетить Курильские острова может привести к дальнейшему ухудшению и без того напряжённых российско-японских отношений.
Напомним, Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, побывав на острове Итуруп. Официальный Токио отреагировал заявлением МИД с решительным протестом и напоминанием о собственных претензиях на Курилы. Впрочем, в японском парламенте нашлись и рассудительные депутаты, назвавшие реакцию руководства страны незрелой.
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