Голос разума в парламенте Японии назвал детским садом истерику Токио из-за Путина на Итурупе

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки раскритиковал реакцию Токио на посещение президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Высказывание представителя правящей Либерально-демократической партии приводит телеканал TBS.

Парламентарий заявил, что президент России выполняет свои естественные обязанности, поэтому японским властям не следует эмоционально реагировать на каждое его действие.

«Я считаю, что не следует то радоваться, то огорчаться. Думаю, президент Путин выполняет естественные обязанности президента России... Реагировать на каждое такое действие, наоборот, по-детски, это незрело», — сказал Судзуки.

Политик также прокомментировал протест, который правительство Японии выразило российской стороне. По его мнению, подобные шаги способны лишь подтолкнуть Москву к более жёсткой позиции в отношении Токио.

Судзуки напомнил, что переговоры о мирном договоре фактически остановились после введения Японией антироссийских санкций. Депутат призвал власти страны отказаться от дальнейшего обострения и добиваться восстановления отношений с Россией.

Токио продолжает называть Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями». Москва подчёркивает, что российский суверенитет над южными Курилами, установленный по итогам Второй мировой войны, не подлежит сомнению.