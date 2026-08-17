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17 августа, 06:41

«Получил поддержку»: Губернатор Новосибирской области рассказал, о чём попросил Путина

Травников во время встречи попросил Путина ускорить расширение Чуйского тракта

Обложка © Telegram / Травников Андрей

Обложка © Telegram / Травников Андрей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил президента ускорить расширение Чуйского тракта и строительство Восточного обхода Новосибирска. Встреча с Владимиром Путиным прошла 11 августа — глава государства поддержал просьбы.

Как рассказал Травников, он обратился к президенту с двумя просьбами: ускорить расширение Чуйского тракта до четырёх полос и завершить строительство Восточного обхода. Обе получили поддержку. Губернатор поручил своему министру транспорта отрабатывать поручения с федеральными властями.

«Обращался в Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами, касающимися реконструкции Чуйского тракта. Первое — ускорение расширения до четырёх полос существующих участков и второе — ускорение завершения строительства Восточного обхода Новосибирска», — сказал Травников в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве.

Чуйский тракт — это федеральная дорога от Новосибирска до границы с Монголией, её длина больше 1100 километров. Восточный обход — строящаяся 83-километровая дорога, которая соединит несколько трасс и создаст полукольцо вокруг Новосибирска, чтобы убрать транзитный транспорт из города.

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Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию, а также лично пообщался с молодыми учёными. Кроме того, президент поздравил научное сообщество с запуском источника синхротронного излучения СКИФ. По словам главы государства, это событие продолжает дело, начатое учёными ещё в советское время и развитое в последние годы. Он назвал ввод установки импульсом для российского образования, науки и ключевых производственных отраслей.

Больше новостей о рабочей поездке президента — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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