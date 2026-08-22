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22 августа, 11:11

Путин назвал народ незыблемым источником власти в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На площадке XXIII съезда «Единой России» Владимир Путин напомнил о фундаментальных основах российской государственности. Президент акцентировал внимание на том, что именно народ наделяет власть полномочиями. По словам лидера страны, право россиян самостоятельно выбирать своих представителей и влиять на будущее государства — это незыблемая константа, закрепленная в Конституции.

«Народ — источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо», — сказал глава государства.

Путин открыл съезд «Единой России» поздравлением с Днём государственного флага
Путин открыл съезд «Единой России» поздравлением с Днём государственного флага

Напомним, в Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.

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Наталья Демьянова
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