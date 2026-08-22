Путин открыл съезд «Единой России» поздравлением с Днём государственного флага

На съезде «Единой России» Владимир Путин обратился к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня государственного флага. Президент подчеркнул, что триколор, наряду с гимном и гербом, выступает важнейшим символом страны.

«С этого хочу начать и поздравить вас и всех граждан России с праздником — с Днём государственного флага. Наш флаг наряду с гербом и гимном является нашим главным национальным символом», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что российские военнослужащие защищают интересы Родины под этим знаменем, и призвал граждан к единству в отстаивании национальных ценностей.

Напомним, в Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.