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22 августа, 10:56

Путин открыл съезд «Единой России» поздравлением с Днём государственного флага

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На съезде «Единой России» Владимир Путин обратился к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня государственного флага. Президент подчеркнул, что триколор, наряду с гимном и гербом, выступает важнейшим символом страны.

«С этого хочу начать и поздравить вас и всех граждан России с праздником — с Днём государственного флага. Наш флаг наряду с гербом и гимном является нашим главным национальным символом», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что российские военнослужащие защищают интересы Родины под этим знаменем, и призвал граждан к единству в отстаивании национальных ценностей.

Путин прибыл на второй этап съезда «Единой России»
Путин прибыл на второй этап съезда «Единой России»

Напомним, в Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.

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Наталья Демьянова
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