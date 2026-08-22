В Москве стартовал второй этап XXIII съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие Народной программы, составленной с учётом пожеланий граждан. Этот документ станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Госдуму девятого созыва и рассчитан на период до 2031 года.

Напомним, что избирательный цикл официально начался 16 июня после подписания соответствующего указа президентом. Голосование назначено на 18–20 сентября 2026 года. Предстоящая кампания станет исторической: впервые в ней проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с выборами в Госдуму в 39 регионах пройдут выборы в местные заксобрания, а в 11 субъектах РФ — выборы губернаторов (в восьми случаях — прямым голосованием, в трёх — через голосование в парламентах).

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году и как будет устроено голосование — Life.ru собрал главное в одном материале.